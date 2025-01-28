Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что за первую неделю президентства Дональда Трампа ее страна приняла более 4 тыс. мигрантов из США.

С 20 по 26 января из США депортировали 4094 человека, большинство из которых — мексиканцы, сообщила Шейнбаум на пресс-конференции.

Трамп начал свое президентство с ужесточения миграционной политики. Он отменил программу CBP One и направил 1500 военных на границу для ее усиления. Однако Шейнбаум отметила, что количество депортаций осталось на уровне прошлых лет, потому ситуация остается под контролем.

В приграничном Сьюдад-Хуаресе власти начали строительство временного лагеря для возвращенных мигрантов. На старой ярмарочной площади, где в 2016 году выступал Папа Франциск, устанавливают огромные палатки. Здесь планируют разместить тех, кого отправят из США в ближайшие недели.

Правительство Мексики обещает поддержку депортированным. Министр внутренних дел Роса Исела Родригес заявила, что страна готова выделить все необходимые ресурсы. Люди получат еду, медицинскую помощь и документы. Президент Шейнбаум добавила, что репатрианты смогут участвовать в социальных программах и сразу искать работу.

Поток депортированных может перегрузить приграничные города, такие как Тихуана и Хуарес. Сейчас в США проживает около 5 млн нелегальных мексиканцев. Если они начнут массово возвращаться, ресурсы городов могут не справиться.

Глава приюта Juventud 2000 в Тихуане Хосе Мария Гарсия Лара рассказал в интервью BBC, что места уже не хватает. «Мы сможем временно разместить людей на кухне или в библиотеке, но наши запасы еды и медикаментов скоро закончатся», — признал Лара.

Шейнбаум призвала сохранять спокойствие и решать вопросы через диалог с США. «Главное — не паниковать и держать каналы связи открытыми», — заключила политик.