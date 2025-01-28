Президент США Дональд Трамп заявил, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok, и выразил желание увидеть конкуренцию за популярное приложение.

TikTok перестал работать в США 19 января — в этот день вступил в силу закон, требующий от китайской компании ByteDance продать платформу. Конгресс мотивировал это требование соображениями национальной безопасности, якобы китайское приложение угрожает интересам США.

На следующий день после вступления в должность Трамп подписал указ, который откладывает исполнение закона на 75 дней. Президент также сообщил, что обсуждает с различными сторонами будущее TikTok и планирует принять решение в течение 30 дней.

Ранее Трамп упоминал, что готов рассмотреть возможность покупки TikTok миллиардером Илоном Маском, но глава Tesla пока не комментировал это предложение.

Кроме того, стартап Perplexity AI предложил объединиться с TikTok, предоставив правительству США до 50% доли в новом предприятии, сообщили источники.

Это не первый раз, когда Microsoft пытается приобрести TikTok. В 2020 году компания уже вела переговоры, но сделка сорвалась. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла тогда назвал эти переговоры «самыми странными за всю карьеру».

Сейчас TikTok оспаривает запрет, заявляя, что он нарушает права пользователей на свободу слова. Однако Верховный суд США поддержал закон. Демократы и республиканцы Конгресса оказались едины в решении запретить платформу.

Тем временем приложение уже удалено из магазинов Apple и Google в США, а сайт TikTok.com больше не отображает видео. ByteDance не успела выполнить требования продажи, что привело к первой в истории США блокировке крупной социальной платформы.

Эксперты полагают, что дальнейшая судьба TikTok теперь зависит от переговоров с Microsoft и новых решений администрации Трампа на китайском направлении.