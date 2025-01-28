Саудовская Аравия объявила, что иностранные инвесторы смогут участвовать в проектах недвижимости в Мекке и Медине. Это решение направлено на привлечение глобального капитала и укрепление местной экономики.

По данным Комиссии по рынку капитала королевства, новые правила разрешают иностранцам инвестировать в компании, владеющие недвижимостью в святых городах. Однако доля иностранного владения ограничена 49% и возможна только через акции компаний, котирующихся на саудовском фондовом рынке, либо через конвертируемые долговые инструменты.

Этот шаг стал частью стратегии Vision 2030, направленной на диверсификацию экономики Саудовской Аравии. Страна зависит от экспорта нефти, власти королевства стремятся развивать новые сферы экономики — во многом за счет развития туризма и привлечения инвестиций.

Мекка, ежегодно принимающая миллионы мусульманских паломников, сейчас активно развивается. Цель — к 2030 году увеличить число посетителей до 30 млн. В рамках проекта Masar, финансируемого государственным Инвестиционным фондом (PIF), в городе планируется построить 40 тыс. новых гостиничных номеров.

В 2019 году ежегодные паломничества хадж и умра принесли в казну королевства доход в размере $12 млрд. При этом немусульманам по-прежнему запрещено посещать святые города.

Саудовская Аравия, крупнейшая экономика Ближнего Востока и ведущий экспортер нефти, сталкивается с финансовыми трудностями. По оценке Международного валютного фонда, королевству необходима цена нефти в $96 за баррель для сбалансированного бюджета, что значительно выше текущего уровня цен. Потому Эр-Рияд и ищет новые возможности заработать.

Тем временем королевство переориентирует свои инвестиции на внутренний рынок. Расходы саудовского инвестфонда PIF сократились на 37% в 2024 году, уступив ОАЭ и их фонду Mubadala звание самого активного суверенного фонда мира.

Несмотря на ограниченные прямые иностранные инвестиции в проекты, Саудовская Аравия привлекает высокий интерес к своему долгу. В 2024 году королевство выпустило международные облигации на сумму $17 млрд, на которые было подано заявок на $30 млрд. Это вывело его на второе место среди развивающихся рынков после Румынии.