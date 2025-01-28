ПОЛИТИКА
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Оружейный раскол в Украине
Конфликт в оборонном ведомстве между министром Умеровым и главой закупочного агентства Безруковой грозит парализовать поставки вооружений
Оружейный раскол в Украине
Рустем Умеров / Фото: Reuters / Others
28 января 2025 г.

Скандал в оборонном ведомстве Украины разгорелся после того, как министр обороны Рустем Умеров объявил об увольнении главы агентства по закупке вооружений Марины Безруковой, сославшись на «неудовлетворительные» результаты работы. Однако Безрукова отказалась покидать свой пост, заявив о незаконности такого решения.

Агентство, управляющее закупками оружия на сумму более 7 млрд долларов в прошлом году, оказалось в центре противостояния, которое может подорвать сотрудничество с западными партнерами в критический момент, когда Украина пытается убедить президента Трампа сохранить американскую поддержку.

«Действия министра являются серьезным нарушением нашего законодательства и корпоративного управления», — заявила Безрукова, назвав это «атакой» на усилия агентства по исключению сомнительных посредников в закупках оружия.

По словам Безруковой, агентству удалось сократить долю украинских посредников в закупках с 81% в 2023 году до 12% в прошлом году. Умеров, в свою очередь, обвинил агентство в «несвоевременных поставках боеприпасов армии» и вовлеченности в «политические игры, утечки контрактов и информации».

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении Умерова по обвинению в злоупотреблении властью. Дипломаты стран G7 призвали быстро разрешить ситуацию, подчеркнув важность соблюдения принципов надлежащего управления для поддержания доверия общественности и международных партнеров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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