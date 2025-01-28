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«Хезболла» отвергла отсрочку вывода израильских войск
Лидер группировки пригрозил ответными мерами, если Израиль не покинет юг Ливана в установленный срок, на фоне гибели 24 мирных жителей
«Хезболла» отвергла отсрочку вывода израильских войск
Наим Кассем / Фото: Reuters / Others
28 января 2025 г.

Глава «Хезболлы» Наим Кассем категорически отверг возможность продления сроков вывода израильских войск с юга Ливана. Это заявление прозвучало после того, как Израиль объявил о намерении задержаться дольше установленного 60-дневного периода.

«Что будет после отведенного Израилю срока на вывод войск? Израиль должен уйти, потому что 60 дней истекли. Мы не принимаем никаких оправданий даже на минуту или день задержки», — заявил Кассем в телевизионном обращении.

По информации Кассема, США изначально предлагали ливанским властям продлить соглашение до 28 февраля, но получили отказ. В итоге временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати согласился на продление перемирия только до 18 февраля.

«Никто в Ливане не может принять продление пребывания израильских войск ни на минуту. Израиль должен уйти», — подчеркнул Кассем, добавив, что «любые последствия задержки вывода войск будут на совести ООН, США, Франции и израильского образования».

На фоне этих заявлений Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что израильские силы убили как минимум 24 человека и ранили 141 на юге страны за воскресенье и понедельник, когда тысячи людей пытались вернуться в свои дома вопреки приказам израильских военных.

Кассем также заявил, что «сопротивление» оставляет за собой право действовать так, как считает нужным, в ответ на «оккупацию».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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