ПОЛИТИКА
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Тысячи студентов, недовольных правительством, заблокировали движение в Белграде
Тысячи сербских студентов заблокировали движение на крупнейшей транспортной развязке Белграда, выражая недовольство реакцией правительства на трагедию в Нови-Саде. 1 ноября 2024 года обрушение бетонного навеса на железнодорожной станции привело к гибели 15 человек. После этого протестующие стали организовывать круглосуточные блокады дорог, требуя от властей прозрачности, ответственности и оперативного расследования причин катастрофы.
Тысячи студентов, недовольных правительством, заблокировали движение в Белграде / Others
28 января 2025 г.
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