Тысячи студентов, недовольных правительством, заблокировали движение в Белграде

Тысячи сербских студентов заблокировали движение на крупнейшей транспортной развязке Белграда, выражая недовольство реакцией правительства на трагедию в Нови-Саде. 1 ноября 2024 года обрушение бетонного навеса на железнодорожной станции привело к гибели 15 человек. После этого протестующие стали организовывать круглосуточные блокады дорог, требуя от властей прозрачности, ответственности и оперативного расследования причин катастрофы.