Российская делегация прибыла в Сирию, их самолет приземлился в Дамаске, передает «РИА Новости». В состав делегации вошли заместитель главы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Это первая официальная поездка российских чиновников после свержения Башара Асада.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан недавно обсуждал сирийский вопрос с Сергеем Лавровым и отметил, что Россия демонстрирует «гибкость» и «желание выстроить равноправные и уважительные отношения» с новой властью в Дамаске.

«Мы с ним долго обсуждали это. Он сказал, что [у Москвы] есть намерение выстроить равноправные и уважительные отношения с Сирией. Он также сообщил, что рассчитывает на положительный вклад Турции в этой сфере. Россия хочет начать новые отношения с Сирией в ее новый период. Это говорит о гибкости России в ее внешней политике и о ее способности действовать стратегически. Такие отношения можно рассматривать как конструктивные, если они соблюдают суверенитет и соответствуют интересам обоих государств», – заявил он в интервью телеканалу саудовскому Asharq.

Тем временем спутниковые снимки подтверждают массовую эвакуацию российской военной техники из порта Тартус, на что обратили внимание BBC Verify и «Радио Свобода». Судно Sparta II уже покинуло гавань, а территория порта продолжает заполняться контейнерами. После разрыва соглашения о российском управлении портом, заключенное при режиме Асада, Москва начала активно вывозить технику и вооружение.