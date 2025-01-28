Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году «тупым и безответственным». Такое заявление он сделал в интервью итальянскому изданию Il Foglio. При этом он подчеркнул, что Киев должен был требовать более серьезных гарантий безопасности, таких как членство в НАТО, в обмен на разоружение.

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум и отказалась от третьего в мире по величине ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности со стороны США, России и Великобритании. Зеленский раскритиковал влияние крупных держав, заявив: «Дело не только в отказе — нужно уметь говорить «‎нет».

По его словам, Киеву следовало требовать гарантий безопасности, способных остановить любого агрессора.

В октябре прошлого года Зеленский заявил, что единственной действенной гарантией безопасности для Украины остается членство в НАТО. Если страну не примут в альянс, то Украина будет вынуждена разработать собственное ядерное оружие. По оценкам экспертов, это займет у украинцев не более 2-3 месяцев, учитывая накопленный опыт и научную базу в ядерной сфере.

Киев регулярно обвиняет Россию в нарушении Будапештского меморандума, указывая на аннексию Крыма и продолжающуюся агрессию. Москва, в свою очередь, возлагает ответственность за подрыв соглашения на расширение НАТО.

Кремль настаивает на безъядерном статусе Украины. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Москва примет все необходимые меры, чтобы «‎предотвратить появление ядерного оружия на украинской территории»‎. Нейтральный статус и отказ от членства в НАТО — ключевые требования Путина для начала мирных переговоров.

Российские власти при этом признают, что Будапештский меморандум и ядерное разоружение Киева обернулось для Украины негативными последствиями. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина жалеет об отказе от ядерного оружия и «с удовольствием» использовала бы его против России.