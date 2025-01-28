Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году «тупым и безответственным». Такое заявление он сделал в интервью итальянскому изданию Il Foglio. При этом он подчеркнул, что Киев должен был требовать более серьезных гарантий безопасности, таких как членство в НАТО, в обмен на разоружение.
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум и отказалась от третьего в мире по величине ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности со стороны США, России и Великобритании. Зеленский раскритиковал влияние крупных держав, заявив: «Дело не только в отказе — нужно уметь говорить «нет».
По его словам, Киеву следовало требовать гарантий безопасности, способных остановить любого агрессора.
В октябре прошлого года Зеленский заявил, что единственной действенной гарантией безопасности для Украины остается членство в НАТО. Если страну не примут в альянс, то Украина будет вынуждена разработать собственное ядерное оружие. По оценкам экспертов, это займет у украинцев не более 2-3 месяцев, учитывая накопленный опыт и научную базу в ядерной сфере.
Киев регулярно обвиняет Россию в нарушении Будапештского меморандума, указывая на аннексию Крыма и продолжающуюся агрессию. Москва, в свою очередь, возлагает ответственность за подрыв соглашения на расширение НАТО.
Кремль настаивает на безъядерном статусе Украины. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Москва примет все необходимые меры, чтобы «предотвратить появление ядерного оружия на украинской территории». Нейтральный статус и отказ от членства в НАТО — ключевые требования Путина для начала мирных переговоров.
Российские власти при этом признают, что Будапештский меморандум и ядерное разоружение Киева обернулось для Украины негативными последствиями. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина жалеет об отказе от ядерного оружия и «с удовольствием» использовала бы его против России.