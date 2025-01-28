Парламентарии Гренландии призвали провести голосование по выходу из состава Дании, утверждая, что текущие споры Дании и США создают идеальный шанс для переговоров о независимости острова.

«Сейчас лучшее время для переговоров о независимости от Дании», — заявил гренландский депутат Куно Фенкер, сторонник суверенитета.

В интервью Brussels Signal Фенкер отметил: интерес США к Гренландии создает уникальную возможность для острова добиться более выгодных для себя условий. По его словам, Вашингтон давит на Данию, угрожая ей торговыми санкциями, и это усиливает позиции Гренландии.

«США помогают нам бороться за свободу. Их давление на Данию только укрепляет наше стремление к независимости», — заявил парламентарий.

Президент Дональд Трамп поддержал суверенитет Гренландии, назвав его частью глобальной свободы. «Это вопрос свободы всего мира», — сказал Трамп 25 января.

Фенкер уверен, что остров может добиться независимости, и сейчас наилучшее время для референдума.

«Дания больше не может игнорировать наш выбор. Каждый раз, когда мы говорим о равенстве или независимости, они угрожают нам лишением здравоохранения и образования», — отметил он.

Сейчас Дания отправляет в Гренландию около €1 млрд в год на социальные нужды. Это более 50% гренландского бюджета. Но Фенкер считает, что деньги не могут удерживать страну в зависимости.

Весной он предложил создать комиссию по статье 21 Акта о самоуправлении, чтобы начать процесс независимости. Для этого нужно провести референдум и договориться с Данией, а затем получить одобрение датского парламента.

Фенкер подчеркивает: Гренландия не станет частью США. «Мы добьемся суверенитета. Мы не продаемся. Мы не будем ни колонией Дании, ни территорией США», — заявил он.

В последние недели гренландские депутаты активно ездят в США, обсуждая военные базы и новые партнерства. Впрочем, не все в парламенте готовы к независимости: большинство по-прежнему ратуют за сохранение датского подданства.