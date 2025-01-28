Турция отправила 14-й корабль с гуманитарной помощью в Газу для перемещенных палестинцев, сообщил 28 января министр внутренних дел страны Али Ерликая.

«Чтобы помочь нашим братьям и сестрам в Газе, мы отправили наш #КорабльДобра», — написал он на платформе X.

На борту судна находятся 10460 палаток, 14350 одеял, 20 мобильных туалетов и душевых кабин, а также 300 генераторов. Общий вес груза составляет 871 тонну гуманитарной помощи.

Ерликая подчеркнул, что Турция продолжает оказывать поддержку нуждающимся. «Как и раньше, сегодня мы стоим на стороне угнетенных и протягиваем руку помощи от нашей благородной нации», — отметил министр.

Эта миссия отражает приверженность Турции поддержке палестинцев и смягчению гуманитарного кризиса в Газе, вызванного израильскими авиаударами и артобстрелами.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС после более чем 15 месяцев конфликта. За время войны Израиль убил более 47300 палестинцев, большинство из которых женщины и дети. Более 111 тыс. человек получили ранения.

Конфликт также оставил более 11 тыс. человек пропавшими без вести, вызвав одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф в мире.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления в Газе.

Сразу после начала перемирия Турецкий Красный Полумесяц увеличил поставки гуманитарных грузов через пограничный переход Рафах. Совместно с Египетским Красным Полумесяцем организация подготовила более 30 грузовиков с помощью. Турецкие благотворители продолжали работу даже во время закрытия границы, ежедневно кормя более 25 тыс. человек.

На сегодняшний день турецкий Красный Полумесяц раздал жителям Газы более 625 тыс. продуктовых наборов, 295 тыс. банок продуктов, 603 тыс. предметов одежды, передал шесть машин скорой помощи, 466 тыс. предметов гигиены и 450 тыс. литров воды нуждающимся.

Таким образом, турецкий Красный Полумесяц внес значительный вклад в то, чтобы Турция вошла в число стран, отправляющих наибольшую гуманитарную помощь в Газу.