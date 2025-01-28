ПОЛИТИКА
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Германия на пороге тектонических сдвигов
Лидер оппозиции заигрывает с крайне правыми, а Илон Маск призывает немцев забыть о чувстве вины за нацистское прошлое, что стало причиной массовых протестов
Германия на пороге тектонических сдвигов
Алис Вайдель и Илон Маск / Фото: Reuters / Others
28 января 2025 г.

Предвыборная кампания в Германии приняла неожиданный поворот за четыре недели до досрочных выборов. Особенно немецкое общество возмутило преложение кандидата в канцлеры от христианских демократов Фридриха Мерца, который призвал к радикальному пересмотру миграционной политики, во многом перекликающемуся с идеями крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Ситуация накалилась после того, как Илон Маск неожиданно выступил в поддержку АдГ на митинге в Халле. Появившись на большом экране, миллиардер заявил: «Хорошо гордиться немецкой культурой, немецкими ценностями и не терять их в мультикультурализме, который все размывает». Он также добавил, что существует «слишком большой акцент на прошлой вине» и что «дети не должны нести вину за грехи своих родителей, не говоря уже о прадедах».

Выступление Маска вызвало резкую критику, особенно учитывая приближающуюся 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что послание на митинге АдГ «звучало слишком знакомо и зловеще».

Мерц, чей блок ХДС/ХСС лидирует в опросах с 30%, предложил ужесточить контроль на границах и ускорить депортацию нелегальных мигрантов. Его инициатива получила поддержку АдГ, что нарушает негласное табу на сотрудничество с крайне правыми силами в послевоенной Германии.

«Стена между АдГ и остальными партиями не должна рушиться», — предупредил действующий канцлер Олаф Шольц, чья Социал-демократическая партия занимает третье место в опросах.

В ответ на политические маневры Мерца и поддержку АдГ Маском около 100 000 человек собрались у Бранденбургских ворот в Берлине, протестуя против того, что они называют «сдвигом вправо» в Германии. Примечательно, что, несмотря на острые политические дебаты, число просителей убежища в Германии снизилось на 29% за последний год.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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