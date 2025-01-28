Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, сообщает Госдепартамент США.

По словам пресс-секретаря Тамми Брюс, речь шла о реализации соглашения о прекращении огня, освобождении заложников и перспективах обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Разговор состоялся вскоре после заявления президента США Дональда Трампа, который предложил Египту и Иордании принять больше палестинцев из Газы. Оба государства на следующий же день отвергли идею переселения, заявив, что не поддерживают подобные инициативы.

Рубио поблагодарил Иорданию за поддержку перемирия и гуманитарную помощь, оказываемую через «иорданский коридор». Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Сирии и подтвердили, что эта страна не должна использоваться как база для террористических группировок и представлять угрозу для соседних государств. Заявление Трампа прозвучало спустя неделю после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе 19 января, временно остановившего израильские удары.

С октября 2023 года жертвами израильской агрессии стали более 47 тыс. палестинцев, в основном женщин и детей, а более 110 тыс. получили ранения. Палестинский эксклав почти полностью лежит в руинах, а на его территории развернулся гуманитарный кризис из-за жесткой блокады израильскими силами.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе. Израиль также является ответчиком по делу о геноциде, рассматриваемому Международным судом ООН.