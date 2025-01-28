29 января в Анкаре состоится вторая трехсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана. Встреча будет посвящена трем ключевым темам: внешнеполитическому сотрудничеству, развитию торгово-экономических связей и совершенствованию региональных транспортных сетей.

Турецкую делегацию возглавит глава МИД Хакан Фидан, его будут сопровождать министр торговли Омер Болат и министр транспорта Абдулкадира Уралоглу. Азербайджан представит министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр экономики Микаил Джаббаров и министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. От Узбекистана участвуют глава МИД Бахтиёр Саидов, министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и министр транспорта Илхом Махкамов.

По итогам встречи планируется подписание Анкарской декларации и плана действий, определяющего конкретную «дорожную карту» сотрудничества трех стран.

В своем выступлении министр Фидан планирует подчеркнуть возросшее геополитическое значение региона в период глобальной нестабильности и необходимость углубления интеграции в тюркском мире. Особое внимание будет уделено возможностям, которые открылись для «Срединного коридора» после нарушения традиционных цепочек поставок между Азией и Европой за последние пять лет.

Первая подобная встреча состоялась в августе 2022 года в Ташкенте. Платформа была создана в ответ на глобальные вызовы, вызванные пандемией COVID-19 и российско-украинским конфликтом, для укрепления экономических, транспортных и энергетических связей между странами, расположенными на историческом Шелковом пути.