В США начали массовую депортацию мигрантов самолетами

Минобороны США опубликовало кадры посадки нелегальных мигрантов на депортационные рейсы с авиабазы Форт-Блисс в Техасе. На видео сотрудники таможенной и пограничной службы сопровождают людей в наручниках на борт военного самолета. Депортации начались 24 января по указу президента США Дональда Трампа. В тот же день Мексика отказалась принять американские военные самолеты. Аналогичный отказ поступил и от Колумбии. Но позже там передумали. Ранее Пентагон сообщил, что предоставит авиацию для депортации более 5 тысяч нелегальных мигрантов.