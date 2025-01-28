ПОЛИТИКА
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В США начали массовую депортацию мигрантов самолетами
Минобороны США опубликовало кадры посадки нелегальных мигрантов на депортационные рейсы с авиабазы Форт-Блисс в Техасе. На видео сотрудники таможенной и пограничной службы сопровождают людей в наручниках на борт военного самолета. Депортации начались 24 января по указу президента США Дональда Трампа. В тот же день Мексика отказалась принять американские военные самолеты. Аналогичный отказ поступил и от Колумбии. Но позже там передумали. Ранее Пентагон сообщил, что предоставит авиацию для депортации более 5 тысяч нелегальных мигрантов.
В США начали массовую депортацию мигрантов самолетами / Others
28 января 2025 г.
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