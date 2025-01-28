ПОЛИТИКА
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Папа Франциск обратился с мусульманским приветствием к жителям Газы
Папа Франциск каждый вечер в 19:00 звонит отцам Габриэле Романелли и Юсефу Асаду из прихода Святого Семейства в Газе, чтобы поддержать общину, нашедшую убежище в церкви, и заверить их в своей близости и молитвах. С 9 октября 2023 года, спустя всего два дня после начала войны Израиля против Газы, Папа начал регулярно созваниваться с последним оставшимся католическим приходом в осажденном секторе. В церкви, расположенной в Газе, укрываются почти 600 палестинцев, как христиан, так и мусульман. Помимо теплых слов и заверений в молитвенной поддержке, Папа Франциск говорил по-арабски с детьми, которые присоединились к звонку. Вот небольшой фрагмент одного из их последних разговоров понтифика по WhatsApp.
Папа Франциск обратился с мусульманским приветствием к жителям Газы / Others
28 января 2025 г.
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