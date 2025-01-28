ПОЛИТИКА
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Турция и Саудовская Аравия сближаются на фоне кризиса в Газе
Глава МИД Турции провел переговоры с саудовским коллегой в Эр-Рияде с целью укрепить политические и торговые связи между странами
Турция и Саудовская Аравия сближаются на фоне кризиса в Газе
Хакан Фидан встретился со своим саудовским коллегой Файсалом бин Фарханом / Фото: Reuters / Others
28 января 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился во вторник со своим саудовским коллегой Файсалом бин Фарханом в столице Саудовской Аравии, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

В ходе визита Фидан планирует подчеркнуть укрепление политических отношений между двумя странами и обсудить пути расширения стремительно растущего двустороннего товарооборота.

Особое внимание будет уделено работе турецко-саудовского Координационного совета, созданного в 2016 году. Второе заседание совета должно пройти в Эр-Рияде под руководством глав МИД двух стран.

Как сообщалось ранее, ключевыми темами переговоров должны быть:

  • Взаимодействие по сирийскому вопросу, где Анкара отмечает конструктивный подход Эр-Рияда;

  • Совместные усилия по оказанию давления на Израиль для достижения постоянного перемирия в Газе;

  • Продвижение концепции двугосударственного решения на Ближнем Востоке.

Это уже второй визит турецкого министра в Эр-Рияд за последний месяц — ранее он посещал саудовскую столицу для участия в многосторонней встрече по Сирии. В свою очередь саудовский министр иностранных дел посетил Турцию 14 июля 2024 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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