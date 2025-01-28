К 2100 году опасные температуры могут привести к увеличению смертности в Европе на 50%, свидетельствует новое исследование Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Число жертв экстремальной жары превысит число тех, кто мог бы быть спасен благодаря более мягким зимам, уточняют авторы исследования.

Даже при самых оптимистичных сценариях сокращения выбросов углекислого газа ученые прогнозируют дополнительные 8 тыс. смертей ежегодно из-за «неоптимальных температур». В худшем случае, рост смертей составит 80 тыс. человек в год.

Исследование бросает вызов мнению, что глобальное потепление может быть полезным, поскольку сокращает смертность от холода. Ведущий автор работы, статистик Пьер Масло, отмечает: «Мы четко показали, что число смертей от жары значительно превысит число спасенных от холода».

Ученые проанализировали смертность, связанную с температурами, для 854 городов Европы, а также три климатических сценария. Во всех вариантах неудобные температуры станут причиной большего числа смертей, чем сегодня.

Наибольший рост прогнозируется в Южной Европе, особенно в странах Средиземноморья, а также в Центральной Европе, включая Швейцарию, Австрию и юг Германии. В Северной Европе ожидается небольшой спад смертности, но он не компенсирует общую тенденцию.

Экстремальная жара становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний, выкидышей и ухудшения психического здоровья. Во время волн тепла смертность резко возрастает, особенно среди пожилых и больных людей.

Исследование показало, что адаптация может уменьшить число жертв. Простые меры, такие как кондиционеры и «климатические убежища», а также долгосрочные решения вроде увеличения зеленых зон в городах, способны снизить риски. Однако, по словам экспертов, даже самые смелые адаптационные меры не смогут полностью компенсировать эффект изменения климата.

В общей сложности в худшем сценарии потепления Европа потеряет 2,3 млн человек из-за экстремальных температур до конца столетия.