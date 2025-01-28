Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о своей отставке 28 января на фоне масштабных протестов, продолжающихся уже более двух месяцев. На пресс-конференции он сообщил, что решение было согласовано с президентом страны Александром Вучичем.

«Сегодня утром у меня был долгий разговор с президентом, он принял мое решение, мои аргументы», — заявил Вучевич. Он также назвал протесты «спроектированными из-за границы» и отметил, что в обществе умышленно создается напряженность.

Массовые протесты в Сербии начались после обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 15 человек. Студенты, при поддержке оппозиции и гражданского общества, обвинили власти в коррупции, приведшей к некачественному ремонту вокзала.

Изначально протестующие требовали прозрачного расследования трагедии, однако после игнорирования их требований стали добиваться политических изменений. Среди их заявленных целей — создание переходного правительства и подготовка досрочных парламентских выборов.

На совместной пресс-конференции с Вучевичем и спикером парламента Аной Брнабич президент Вучич призвал к диалогу с демонстрантами. Он заявил о готовности помиловать арестованных участников протестов и сообщил, что против тех, кто нападал на студентов и профессоров, возбуждены уголовные дела. Вучич также сообщил, что документы по реконструкции вокзала обнародованы.

Ранее Вучич обвинял протестующих в сотрудничестве с зарубежными силами, стремящимися дестабилизировать Сербию. Несмотря на это, протесты продолжаются, а ситуация в стране остается напряженной.