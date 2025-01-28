Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что граждане страны все чаще ощущают «чувство перегруженности» из-за наплыва мигрантов. В интервью 27 января он подчеркнул, что многие французы считают иммиграцию неконтролируемой, а иностранцы, по их мнению, «не выполняют свои обязательства».

Байру выступает за квоты на иммиграцию, о чем он ранее говорил в своей программной речи 14 января. По его мнению, миграция полезна, но лишь в определенных пропорциях, превышение которых несет риски. Он также поддержал инициативу об отмене права на гражданство по рождению в заморских территориях, таких как Майотта и Гвиана.

Франция недавно ужесточила миграционные правила, отменив «Циркуляр Вальса» 2012 года, позволявший нелегальным мигрантам добиваться легализации на основании семейных связей или работы. Новый порядок увеличивает минимальный срок проживания для подачи запроса на вид на жительство с пяти до семи лет и вводит обязательное знание французского языка.

Параллельно Германия также меняет подход к миграции: кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС (и обладатель самого высокого рейтинга одобрения как потенциальный глава Бундестага) — Фридрих Мерц пообещал ввести «де-факто» блок на новых соискателей убежища. Это резко контрастирует с политикой Ангелы Меркель (соратницы Мерца по ХДС/ХСС), которая в 2015 году выступала за открытые границы в условиях миграционного кризиса. Даже в действующем правительстве Германии, несмотря на «левый уклон» правительства Олафа Шольца, наблюдается схожий сдвиг в позиции по миграции — глава МВД Нэнси Фезер предложила пересмотреть Дублинский регламент ЕС, согласно которому беженцы должны подавать заявки на убежище в первой стране въезда.

А в начале января и власти Швеции присоединились к антимигрантскому тренду, объявив о планах представить в марте 2025 года инициативу по созданию общеевропейского центра для возвращения мигрантов.