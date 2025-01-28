ПОЛИТИКА
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Момент, как палестинская девочка босиком возвращается домой в северную часть Газы
На видео запечатлен трогательный момент, когда палестинская девочка босиком возвращается домой в северную часть сектора Газа. С младшей сестрой на спине она уверенно шагает через разрушенные кварталы, оставшиеся после войны. Этот образ стал символом выносливости и стойкости палестинских детей, которые продолжают бороться за нормальную жизнь даже в условиях гуманитарного кризиса. На фоне разрушенных зданий и улиц девочка демонстрирует невероятную силу духа и любовь к семье, несмотря на все испытания, выпавшие на их долю. История возвращения этой семьи домой – напоминание о человеческой стойкости и надежде в самые трудные времена.
Момент, как палестинская девочка босиком возвращается домой в северную часть Газы / Others
28 января 2025 г.
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