Министры иностранных дел стран Европейского союза согласовали дорожную карту по смягчению санкций в отношении Сирии. Об этом заявила в понедельник Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она подчеркнула, что, хотя ЕС стремится действовать быстро, отмена санкций может быть отозвана, если будут предприняты неправильные шаги.

В понедельник министры иностранных дел ЕС собрались в Брюсселе. Они обсудили вопрос снятия санкций с Сирии. Дипломаты 27 стран блока рекомендовали принять срочные меры по снятию ограничений в таких секторах, как энергетика и транспорт.

Чиновники будут работать над техническими деталями смягчения санкций. Только после этого приостановка ограничений будет юридически принята.

Министр иностранных дел Эсаад Хасан аш-Шейбани заявил, что Сирия с нетерпением ждет полной отмены санкций. Он выразил надежду, что это решение положительно отразится на всех аспектах жизни сирийского народа и обеспечит устойчивое развитие.

МИД Сирии в отдельном заявлении выразил готовность конструктивно взаимодействовать со всеми партнерами. Цель — обеспечить отмену всех санкций. В заявлении подчеркивается, что сирийский народ заслуживает возможности восстановить свою судьбу и самостоятельно строить свое будущее.

ЕС ввел ряд санкций, направленных как против отдельных лиц, так и против экономических секторов в Сирии. Среди ограничений — запрет на экспорт сирийской нефти и ограничения на доступ к мировым финансовым каналам. Европейские столицы начали пересматривать свой подход после свержения режима Башара Асада.