ПОЛИТИКА
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Жители Ливана возвращаются в разрушенные Израилем дома
Жители южного Ливана, возвращающиеся в свои дома, шокированы разрушениями, которые оставил после себя Израиль. Ливанцы вынуждены были бежать из своих населенных пунктов осенью прошлого года из-за израильских обстрелов. Согласно договоренностям, Израиль должен был поэтапно отвести свои войска за линию «Голубой границы» — де-факто границы с Ливаном. В свою очередь, ливанская армия обязалась развернуть свои силы в южной части страны в течение 60 дней.
Жители Ливана возвращаются в разрушенные Израилем дома / Others
28 января 2025 г.
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