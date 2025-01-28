Жители Ливана возвращаются в разрушенные Израилем дома

Жители южного Ливана, возвращающиеся в свои дома, шокированы разрушениями, которые оставил после себя Израиль. Ливанцы вынуждены были бежать из своих населенных пунктов осенью прошлого года из-за израильских обстрелов. Согласно договоренностям, Израиль должен был поэтапно отвести свои войска за линию «Голубой границы» — де-факто границы с Ливаном. В свою очередь, ливанская армия обязалась развернуть свои силы в южной части страны в течение 60 дней.