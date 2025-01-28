Глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что в новый пакет санкций против России войдет запрет на продажу игровых приставок, таких как PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft. По ее словам, эти устройства могут использоваться для управления беспилотниками.

«Мы действительно изучаем все типы вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы включить их в санкционный список. Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с их помощью они управляют дронами», — пояснила Каллас в интервью журналистам, пишет Financial Times.

Издание напоминает, что крупнейшие производители игровых приставок — Sony, Microsoft и Nintendo — прекратили продажи в России еще в марте 2022 года. Новый запрет ЕС коснется европейских продавцов, включая тех, кто поставляет подержанные консоли.

На запросы Financial Times компании Sony, Microsoft и Nintendo пока не ответили.

Глава Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи раскритиковал решение ЕС, заявив, что игровые консоли не производятся в Евросоюзе и ввоз в Россию осуществляется без транзита через европейские страны.

«Это либо демонстрирует полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной пустой жестикуляцией», — отметил он.

После введения санкций, ограничивающих доступ России к военным и электронным компонентам, западные и украинские разведки неоднократно сообщали о том, что в производстве оружия начали использовать детали из бытовой техники, включая холодильники и стиральные машины.

ЕС продолжает изучать пути ужесточения санкционного давления на Россию, включая контроль за непрямыми поставками и использование товаров гражданского назначения в военных целях.