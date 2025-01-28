ПОЛИТИКА
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Турция, Азербайджан и Узбекистан укрепляют сотрудничество
29 января 2025 года в Анкаре пройдет вторая встреча в рамках трехстороннего механизма сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном
Турция, Азербайджан и Узбекистан укрепляют сотрудничество
МИД Турции. / Others
28 января 2025 г.

В Анкаре 29 января состоится второй раунд переговоров в рамках трехстороннего механизма между Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном. Во встрече примут участие министры иностранных дел, торговли, экономики и транспорта трех стран. Официальное заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Турции.

Целью данного механизма является укрепление сотрудничества и координации в области внешней политики, торговли и транспортной связи. Особое внимание будет уделено развитию Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море, который играет ключевую роль в международной логистике.

Формат трехсторонних встреч был создан для углубления взаимодействия между братскими народами и развития интеграции в различных сферах. Анкара, Баку и Ташкент стремятся совместными усилиями способствовать экономическому росту и улучшению транспортной инфраструктуры в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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