В Анкаре 29 января состоится второй раунд переговоров в рамках трехстороннего механизма между Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном. Во встрече примут участие министры иностранных дел, торговли, экономики и транспорта трех стран. Официальное заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Турции.

Целью данного механизма является укрепление сотрудничества и координации в области внешней политики, торговли и транспортной связи. Особое внимание будет уделено развитию Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море, который играет ключевую роль в международной логистике.

Формат трехсторонних встреч был создан для углубления взаимодействия между братскими народами и развития интеграции в различных сферах. Анкара, Баку и Ташкент стремятся совместными усилиями способствовать экономическому росту и улучшению транспортной инфраструктуры в регионе.