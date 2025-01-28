Китай и Индия прекратили размещать заказы на российскую нефть с поставкой в марте. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на трейдеров. Причиной стало удорожание фрахта танкеров, которые не попали под санкции США, введенные 10 января.

Индийская компания Brant Petroleum Corp. подтвердила отсутствие новых предложений на мартовские поставки и ожидает сокращения грузов по сравнению с декабрем и январем. Обычно Индия получает предложения по российской нефти в середине каждого месяца.

После введения американских санкций против российских нефтяных компаний и теневого флота стоимость фрахта танкеров выросла на несколько миллионов долларов. Это привело к увеличению премии российской нефти марки ESPO на 3–5 долларов за баррель относительно ICE Brent.

В 2024 году 36% импорта нефти Индии и почти 20% китайского нефтяного импорта приходились на Россию. Однако новые санкции США охватили 183 судна теневого флота, перевозивших нефть по ценам выше 60 долларов за баррель. В общей сложности под ограничения попало около 10% мирового флота танкеров.

Сообщается, что после введения санкций как минимум 65 нефтяных танкеров встали на якорь у берегов Китая и России.

Минфин США ранее объявил, что санкции затронули компании «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и их нефтеперерабатывающие заводы. Эти меры продолжают оказывать давление на российский экспорт нефти, увеличивая расходы покупателей и снижая конкурентоспособность поставок.