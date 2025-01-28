Заместитель помощника генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил на заседании комитета Европейского парламента по гибридной войне, что Россия якобы планировала убийство главы немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом пишут Politico и Reuters.

«За последние пару лет мы стали свидетелями случаев саботажа в странах НАТО. Под этим я подразумеваю сход поездов с рельсов, поджоги, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров отрасли, как, например, планы по убийству главы Rheinmetall», — сказал Аппатурай.

По его словам, этот заговор был сорван благодаря действиям разведок США и Германии. Аппатурай отметил, что убийство предпринимателя было частью серии подобных преступлений, однако не уточнил, кто еще мог стать жертвой.

Представитель НАТО заявил, что российские власти якобы вербуют исполнителей преступлений через интернет, часто привлекая преступные группировки, ничего не подозревающую молодежь и мигрантов.

В июле 2024 года телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил о предотвращенном покушении на Паппергера. Источники утверждали, что Вашингтон передал информацию Берлину, что позволило предотвратить преступление. Сам Паппергер в комментарии Financial Times сказал, что доверяет данным CNN, но не знает деталей заговора.

Rheinmetall — один из крупнейших в мире производителей артиллерийских боеприпасов. С началом нападения России на Украину концерн стал производить оружие для поставок Киеву в рамках военной помощи Германии и других стран ЕС.

В Кремле публикацию CNN назвали «фейком» и заявили, что относиться серьезно к подобным заявлениям нельзя.