Министерство иностранных дел Франции заявило, что насильственное перемещение жителей Газы неприемлемо и нарушает международное право. Так Париж отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа к Иордании, Египту и другим арабским странам принять больше палестинских беженцев, чтобы «очистить» Газу.

«Насильственное перемещение жителей Газы неприемлемо. Это было бы не только грубым нарушением международного права, но и серьезным препятствием на пути к двугосударственному решению, а также дестабилизирующим фактором для таких близких партнеров, как Египет и Иордания», — говорится в письменном ответе французского МИД на запрос журналистов.

В заявлении подчеркивается, что позиция Франции остается неизменной: будущее Газы должно быть связано с созданием палестинского государства.

В субботу Трамп призвал «просто зачистить» Газу и переселить палестинцев в Египет и Иорданию, назвав эксклав «местом разрушения» после израильского вторжения. Египет, Иордания, Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества решительно отвергли любые призывы к перемещению палестинцев с их земли.

Ранее израильские СМИ сообщали, что Израиль считает нереалистичным предложение президента США Трампа о приеме палестинских беженцев Иорданией и Египтом, что побудило Вашингтон искать другие варианты, включая Албанию, на фоне растущего международного давления по решению гуманитарного кризиса в Газе.