Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что в рамках урегулирования вопросов границы с Таджикистаном стороны договорились о переселении жителей приграничных сел. В интервью государственному агентству «Кабар» он пояснил, что такие меры необходимы из-за сложной конфигурации границы, где дома граждан двух стран перемешаны.

«Если на нашей стороне оказались дома, принадлежащие гражданам Таджикистана, таджикская сторона переселит их. Если же наши дома оказались на их стороне, мы переселим наших граждан. Построим им дома в другом месте, при этом будут учтены размеры земельных участков», — заверил Жапаров, подчеркнув, что это позволит избежать проблем с охраной границы.

По словам президента, спорные территории решались с учетом каждого метра земли. На данный момент продолжаются работы по документальному оформлению границы.

«После завершения этих работ подписи поставят межправительственные комиссии, затем – министры иностранных дел. После всех этих процедур соглашение будет ратифицировано парламентами двух стран. Далее документ подпишем мы, президенты двух стран», – разъяснил процедуру глава Кыргызстана.

Напомним, в начале декабря 2024 года правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана завершили описание границы, а в конце месяца приступили к подготовке материалов по ее юридическому оформлению.

Ранее конфликты из-за неопределенных границ между двумя странами неоднократно приводили к трагическим последствиям. В 2021 и 2022 годах на границе произошли масштабные столкновения, жертвами которых стали десятки человек.