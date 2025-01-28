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Путин: переговоры возможны, но Зеленский «нелегитимен»
Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной, но подчеркнул, что не считает Владимира Зеленского легитимным президентом, который мог бы подписать мирное соглашение
Путин: переговоры возможны, но Зеленский «нелегитимен»
Владимир Путин / Фото: Reuters
28 января 2025 г.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, но выразил сомнения в его легитимности. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ВГТРК.

«Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые эти переговоры будут вести», — заявил Путин.

Президент РФ добавил, что перед началом переговоров Украина должна отменить указ Зеленского от октября 2022 года, запрещающий любые контакты с российскими властями. По его словам, это может сделать председатель Верховной рады, а не сам Зеленский, которого Путин считает нелегитимным.

Также Путин обвинил западные страны в подстрекательстве Украины к продолжению войны. Он утверждает, что весной 2022 года Россия отвела войска из-под Киева по просьбе европейских лидеров, которые гарантировали подписание мирного договора. Однако, по словам Путина, эти обещания не были выполнены, и Украину убедили продолжать войну.

Со своей стороны, Владимир Зеленский ранее заявил, что его указ о запрете переговоров касается всех, кроме него самого.

«Я президент Украины, я лидер тех или иных переговоров, и всем остальным я запретил», — подчеркнул он.

Срок президентских полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Однако в Украине существует консенсус, что в условиях войны он продолжает оставаться главой государства. Российская сторона же использует этот факт для выдвижения тезисов о его нелегитимности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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