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Посол России вызван в МИД Азербайджана
Посол РФ в Азербайджане был вызван в МИД Азербайджана в связи с публикациями в российских СМИ, которые в Баку назвали «дезинформацией»
Посол России вызван в МИД Азербайджана
МИД Азербайджана / Фото: AA
28 января 2025 г.

28 января посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был приглашен в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики. Как сообщает МИД Азербайджана, в ходе встречи послу выразили обеспокоенность публикациями в российской прессе и заявлениями некоторых официальных кругов России, которые в Баку считают дезинформацией, направленной против Азербайджана.

В МИД подчеркнули, что такие действия противоречат содержанию и духу Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией.

В ходе встречи также обсуждалось крушение самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии». Представители азербайджанского ведомства отметили, что предварительные результаты расследования известны, но работа продолжается. Азербайджан выразил ожидания относительно содействия российской стороны в завершении расследования.

Кроме того, в МИД Азербайджана прокомментировали информацию в местной прессе о деятельности «Русского дома». Было подчеркнуто, что это не является официальной позицией страны, и деятельность подобных организаций должна основываться на принципе взаимности и соответствовать законодательству Азербайджана.

Частный азербайджанский телеканал Baku TV в прошлую пятницу выпустил репортаж, в котором обвинил «Русский дом» в Баку в участии в антиазербайджанской шпионской деятельности под видом культурной и гуманитарной работы. В репортаже, ссылаясь на «доверенные источники» без раскрытия подробностей, утверждалось, что российский культурный центр способствует межэтнической розни и действует как центр разведывательной деятельности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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