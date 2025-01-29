ПОЛИТИКА
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Но был один, который не стрелял
Берни Сандерс стал единственным американским сенатором, высказавшимся против идеи Трампа переселить большую часть населения Газы в соседние Египет и Иорданию
Но был один, который не стрелял
Фото: Reuters / Others
29 января 2025 г.

Сенатор Берни Сандерс резко осудил предложение президента США Дональда Трампа о переселении миллионов палестинцев из Газы, назвав это «этнической чисткой» и «военным преступлением». Он подчеркнул, что подобные действия нарушают международное право, и призвал других сенаторов осудить заявление президента.

Трамп в воскресенье заявил, что Египет и Иордания должны принять палестинцев, назвав Газу «разрушенной территорией». «Мы просто зачистим весь этот район», — сказал он, добавив, что переселение затронет «примерно полтора миллиона человек». Слова президента вызвали резкую критику правозащитных организаций, но среди американских политиков только Сандерс открыто выступил против.

При этом сенатор-республиканец Линдси Грэм, обычно поддерживающий Трампа, назвал этот план «непрактичным» и заявил, что не понимает, «о чем идет речь».

На прошлой неделе сотни тысяч палестинцев начали возвращаться в северную часть Газы, несмотря на разрушения и тяжелые гуманитарные условия.

Перемирие между Израилем и ХАМАС сохраняется с 19 января, но остается хрупким. Сам Трамп выразил сомнение, что оно сможет продлиться до следующего этапа переговоров, запланированного на март.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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