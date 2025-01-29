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Рой дронов атаковал Россию, в том числе АЭС и крупный НПЗ
Российские власти отчитались о перехвате 104 ударных дронов, что стало второй по масштабу беспилотной атакой с начала 2025 года
Рой дронов атаковал Россию, в том числе АЭС и крупный НПЗ
Фото: соцсети / Others
29 января 2025 г.

Власти РФ заявили о попытке беспилотной атаки на атомную электростанцию в Смоленской области в ночь на среду — об этом заявил местный губернатор Василий Анохин. По его словам, дрон был сбит, не успев причинить какой-либо ущерб. По информации телеграм-канала Shot, его обломки упали вблизи Смоленской АЭС, расположенной неподалеку от Десногорска. Это крупнейшее энергетическое предприятие региона, обеспечивающее основную часть его электроснабжения.

В Нижегородской области, также подвергшейся атаке, обломки сбитого дрона упали в промышленной зоне Кстова, что вызвало пожар. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что возгорание тушат пожарные, пострадавших нет. По данным Shot, целью атаки мог стать нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Предприятие уже подвергалось удару дронов весной 2024 года, после чего ремонтные работы заняли около двух месяцев.

По информации Минобороны РФ, за ночь системы ПВО перехватили 104 украинских беспилотника в девяти регионах страны. Больше всего дронов было сбито в Курской (47) и Брянской (27) областях. В Смоленской области зафиксировано 11 перехваченных целей, в Тверской — семь, в Белгородской — четыре, в Нижегородской — три, в Калужской — три, по одному дрону уничтожено в Ростовской и Ленинградской областях.

Атака стала второй по масштабу с начала года. Ранее, 24 января, российскими военными был зафиксирован 121 воздушный объект, а 11 января — 85. Самый массированный удар был нанесен 1 сентября 2024 года, когда в небе над Россией перехватили 158 дронов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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