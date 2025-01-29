Протесты в ДРК: разгневанные конголезцы штурмуют посольства

Сотни конголезских протестующих атаковали в столице Киншасе посольства Руанды, Уганды, Кении, Франции, Бельгии и США, обвиняя их в поддержке мятежной группировки M23, которая захватила город Гома. За последние три дня столкновения между армией ДРК и бойцами M23, которых, как утверждается, поддерживает Руанда, унесли жизни более 100 человек в Гоме, сообщает AFP. Тысячи мирных жителей были вынуждены бежать.