ПОЛИТИКА
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Протесты в ДРК: разгневанные конголезцы штурмуют посольства
Сотни конголезских протестующих атаковали в столице Киншасе посольства Руанды, Уганды, Кении, Франции, Бельгии и США, обвиняя их в поддержке мятежной группировки M23, которая захватила город Гома. За последние три дня столкновения между армией ДРК и бойцами M23, которых, как утверждается, поддерживает Руанда, унесли жизни более 100 человек в Гоме, сообщает AFP. Тысячи мирных жителей были вынуждены бежать.
Протесты в ДРК: разгневанные конголезцы штурмуют посольства / Others
29 января 2025 г.
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