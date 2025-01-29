Россия работает над установлением диалога с новым руководством Сирии после свержения Башара Асада, заявили в Кремле.

Во вторник сообщалось, что замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов посетил Дамаск, где прошли первые дипломатические контакты России с новым сирийским руководством.

Это произошло на фоне предполагаемых попыток Москвы сохранить свое военное присутствие в Сирии, где у РФ пока остаются военные базы — единственные в этом регионе.

По данным источников Reuters в Дамаске, в ходе прошедшей встречи лидер Сирии Ахмед Аш-Шара попросил Москву выдать Асада, а также выставили требования о «компенсациях».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать эти сообщения.

Ранее сообщалось, что Асад и его семья бежали в Москву после утраты власти в конце прошлого года.