Евросоюз ужесточает свою позицию в отношении Дональда Трампа и его угрозы захватить контроль над Гренландией. Заявления американского президента оставляют все меньше сомнений в его намерениях.

ЕС дал понять, что любая агрессия против Дании и ее территорий вызовет немедленный ответ. Согласно статье 42.7 Договора о Европейском Союзе, нападение на территорию одного из государств-членов требует коллективного военного ответа.

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил: «Границы не могут меняться силой. Этот принцип должен применяться ко всем».

Париж также готов защитить Гренландию. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро добавил, что в случае обращения Дании за поддержкой «Франция будет рядом».

Высокий представитель ЕС Кая Каллас отметила: Евросоюз должен использовать «язык транзакций» в переговорах с Вашингтоном, но четко обозначила границы допустимого: «Мы не ведем переговоры по Гренландии. Мы поддерживаем нашего члена — Данию».

Обострение кризиса произошло после телефонного разговора между Трампом и Фредериксен. По данным Financial Times, беседа длилась 45 минут и была «ожесточенной». New York Times описала ее как «ледяную» и «агрессивную». По данным газеты, именно после этого разговора ЕС больше не рассматривает угрозы США как гипотетические.

«Я думаю, она будет нашей», — заявил Трамп по итогам разговора. Он подчеркнул, что отказ Дании передать Гренландию будет «недружественным актом», так как речь идет о «защите свободного мира».

Гренландия — автономная территория Дании, играет стратегическую роль в Арктике. Внимание США она привлекла из-за своего положения на полпути между Америкой и Европой, а также благодаря огромным запасам редкоземельных металлов. По предварительным оценкам, здесь сосредоточено до 20% всех мировых запасов этих металлов.

Климатические изменения открывают новые морские пути и создают перспективы для добычи полезных ископаемых, что делает регион крайне привлекательным. Хотя Гренландия не входит в ЕС, ее жители обладают гражданством Евросоюза, а остров имеет особый статус, обеспечивающий доступ к европейским фондам.