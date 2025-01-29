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Германия отказалась выселять палестинцев
ФРГ не поддержала план Трампа «‎очистить Газу»‎ и переселить ее жителей в Иорданию и Египет
Германия отказалась выселять палестинцев
фото: Reuters / Reuters
29 января 2025 г.

Канцлер Германии Олаф Шольц 28 января раскритиковал план Дональда Трампа по «‎зачистке»‎ Газы. Глава немецкого правительства назвал «неприемлемым» предложение американского лидера переселить палестинцев из Газы в Иорданию и Египет.

«Любые планы по выселению жителей Газы, по их изгнанию в Египет или Иорданию, недопустимы», — заявил Шольц на предвыборном мероприятии в Берлине. Он подчеркнул, что единственный путь для решения конфликта — создание двух государств, включая палестинское. Он также отметил, что власть в Газе должна быть передана Палестинской администрации, а не оставаться в руках Израиля.

Шольц предупредил: «хрупкая надежда на мир не должна быть утрачена», добавив, что мир возможен только при наличии перспективы самоуправления для жителей Газы.

Иордания и Египет также заявили о категорическом неприятии плана Трампа по выселению палестинцев.

Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что «Иордания останется для иорданцев, а Палестина для палестинцев». По его словам, переселение нарушает права палестинцев и подрывает стабильность региона.

МИД Египта подчеркнул, что любые попытки переселения «угрожают стабильности и создают риск расширенного конфликта». В заявлении Каира говорится, что Египет «не станет частью решений, предполагающих перемещение палестинцев на Синай».

Трамп назвал Газу «разрушенным местом» и предложил «просто зачистить» сектор, переселив ее жителей в Иорданию и Египет. «Мы могли бы построить для них жилье в другом месте, где они наконец смогут жить в мире», — заявил Трамп к огромному удовольствию ультраправых министров в Израиле.

Ранее кабинет Биньямина Нетаньяху неоднократно предлагал «‎выгнать»‎ палестинцев из Газы в Египет. Аналогично Тель-Авив намерен выселить палестинцев из оккупированного Западного берега — эти территории израильтяне также хотят окончательно аннексировать.

Предложение Трампа прозвучало спустя неделю после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

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