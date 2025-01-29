Эстония предложила ввести налог на использование Балтийского моря. Министр обороны страны Ханно Певкур заявил, что судоходные компании могут начать платить за проход через Датские проливы. Он сравнил этот сбор со взиманием платы за посадку в аэропортах, которая включается в стоимость билетов.

По его словам, налог можно рассматривать как страховку на случай возможного ущерба или повреждения подводных кабелей.

Эта инициатива связана с недавними случаями повреждений ключевой инфраструктуры в Балтийском море. Кроме того, страны НАТО рассматривают и другие меры для защиты своих кабелей, включая установку датчиков для обнаружения якорей, которые могут повредить кабели, а также строительство защитных кожухов вокруг них.

Заявление Таллина появилось на фоне очередного повреждения кабеля. 27 января береговая охрана Швеции задержала и провела обыск на сухогрузе Vezhen — его подозревают в повреждении подводного волоконно-оптического кабеля между Латвией и Швецией.

Судно ходит под мальтийским флагом и принадлежит болгарской судоходной компании. На борту находились восемь болгарских офицеров и девять моряков из Мьянмы.

По предварительной версии, корабль случайно уронил якорь во время шторма, и тот зацепил кабель. Однако расследование продолжается — инцидент вызвал подозрения в возможной диверсии со стороны России. Впрочем, пока никаких доказательств причастности Москвы ни Латвия, ни Швеция не предоставили.

За последние месяцы были зафиксированы многочисленные повреждения подводных кабелей и газопроводов. На прошлой неделе поврежден кабель электроснабжения между Финляндией и Эстонией. Ранее подобные инциденты произошли вблизи Швеции, Германии и Литвы.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что эти события не могут быть случайностью и также намекнула, что это может быть делом рук России. Она подчеркнула, что в Балтийском море регулярно фиксируются перебои GPS и наблюдение за объектами критической инфраструктуры с помощью дронов.