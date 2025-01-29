Президент США Дональд Трамп намерен существенно сократить военное присутствие в Сирии, сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники в Белом доме. По информации канала, американские официальные лица уведомили Израиль о планах вывести тысячи военнослужащих.

«Вывод американских войск из Сирии вызывает серьезные опасения в Тель-Авиве», — отмечается в материале. По данным Пентагона, в Сирии в настоящее время развернуты около 2000 американских военных.

Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац во время визита на вершину оккупированной горы Эш-Шейх (Хермон) заявил, что израильские военные останутся в Сирии на неопределенный срок.

«Мы не позволим враждебным силам закрепиться в зоне безопасности на юге Сирии, от этого места до оси Сувейда-Дамаск. Мы будем действовать против любой угрозы», — сказал он.

Ранее Израиль воспользовался падением режима Башара Асада и расширил свою оккупацию Голанских высот, заняв демилитаризованную зону в районе Эш-Шейха. 8 декабря израильская армия нанесла массированные авиаудары по сирийским военным объектам, что вызвало международное осуждение.

Кроме того, Тель-Авив объявил о расторжении соглашения 1974 года о разъединении войск и ввел свои подразделения в демилитаризованную зону Голан. Это решение подверглось критике со стороны ООН и ряда арабских государств.