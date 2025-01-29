За последние два с половиной года развитие солнечной и ветровой энергетики позволило Турции сократить импорт природного газа на $15 млрд, укрепив энергетическую независимость страны. Об этом говорится в новом докладе британского аналитического центра Ember.

Согласно данным отчета, только солнечная энергетика обеспечила 52 ТВт·ч электроэнергии, что составило 6% от общего энергопотребления страны и позволило избежать закупок газа на $5,4 млрд. В 2024 году благодаря развитию солнечных станций Турция сократила импорт газа на $1,7 млрд, что на 22% больше по сравнению с 2023 годом, несмотря на падение средней цены на газ на 18%.

За два с половиной года Турция удвоила мощности солнечной энергетики до 19 ГВт, превысив свой целевой показатель на 2025 год уже к августу 2024 года. Основной рост обеспечили нелицензированные проекты для собственного потребления, реализуемые частными домохозяйствами и предприятиями.

По данным Ember, Турция намерена увеличить суммарную мощность солнечной и ветровой энергетики с 30 ГВт до 120 ГВт к 2035 году. Страна уже значительно опередила свою цель на 2030 год по интегрированным с хранилищами солнечным установкам — на сегодняшний день лицензировано 14,6 ГВт, тогда как план предполагал всего 2 ГВт.

Перспективными направлениями остаются плавучие солнечные станции на водохранилищах, чей потенциал оценивается в 53 ГВт, а также гибридные проекты и установки с накопителями энергии. Однако, несмотря на успехи солнечной энергетики, развитие ветроэнергетики замедлилось — в 2023 году добавилось лишь 770 МВт, что довело общую мощность до 12,5 ГВт, не дотянув до целевого показателя.

Аналитик Ember Бахадир Серкан Гюмюш отметил, что Турция демонстрирует высокий потенциал для дальнейшего роста возобновляемой энергетики: «Удвоив мощности солнечной энергетики всего за два с половиной года, Турция показала, что может ставить перед собой еще более амбициозные цели».

По его словам, поддержка «зеленого» перехода позволит стране снизить зависимость от импорта энергии, повысить энергетическую безопасность и укрепить позиции на международной арене.