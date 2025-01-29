В среду в больничный морг города Аллахабад (Праяградж) доставили около 40 тел погибших в результате массовой давки на фестивале Маха Кумбха Мела в северной Индии. Трагедия произошла в момент, когда огромные толпы верующих устремились к месту слияния трех священных рек.

«Была суматоха, все начали толкаться, таскать, карабкаться друг на друга. Моя мать упала <...> затем моя невестка. Люди бежали по ним», — рассказала 40-летняя Джагванти Деви, сидя в машине скорой помощи с телами родственников.

По словам главного министра штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьяната, давка началась между 1 и 2 часами ночи, когда некоторые паломники попытались перепрыгнуть заграждения, установленные для заграждения толпы.

Власти ожидали рекордные 100 млн посетителей в этот день и задействовали дополнительные силы безопасности, медицинский персонал и технологии на основе ИИ для управления толпой. По данным организаторов, за две недели фестиваль посетили почти 200 млн человек, а только в среду священное омовение совершили более 50 млн верующих.

Индуисты верят, что омовение в месте слияния трех священных рек - Ганги, Ямуны и мифической, невидимой Сарасвати - очищает от грехов, а во время Маха Кумбха Мелы также приносит освобождение от цикла жизни и смерти.

Оппозиционные партии раскритиковали федеральное правительство и власти штата, обвинив в трагедии «неправильное управление» и «культуру VIP-персон». Похожая давка произошла на фестивале в 2013 году, когда погибли не менее 36 паломников.