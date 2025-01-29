Белый дом во вторник заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена выделила $50 млн на программу распространения презервативов в секторе Газа. Доказательств этого утверждения администрация президента США Дональда Трампа не предоставила. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт использовала эту цифру для обоснования масштабной заморозки почти всей американской иностранной помощи, введенной администрацией Трампа на прошлой неделе.

По словам Левитт, эти расходы были обнаружены в первую неделю президентства Трампа, в том числе новым Департаментом правительственной эффективности под руководством миллиардера Илона Маска. «Инициатива DOGE и бюджетное управление обнаружили, что около 50 млн долларов налогоплательщиков должны были уйти на финансирование презервативов в Газе», — заявила Левитт на своей дебютной пресс-конференции.

Бывший зампомощника госсекретаря по израильско-палестинским делам при Байдене Эндрю Миллер назвал это утверждение «нелепым»: «Возможно, $50 млн выделены на сексуальное здоровье или что-то в этом роде, включая гинекологию и многие другие услуги, но точно не только на презервативы».

Для сравнения: общие расходы Агентства США по международному развитию на все виды контрацепции по всему миру в 2023 финансовом году составили $60 миллионов.

Сразу после выступления Левитт федеральный судья вмешался в ситуацию, временно заблокировав решение администрации Трампа о заморозке иностранной помощи. Согласно судебному постановлению, все ранее одобренные федеральным правительством гранты должны выплачиваться как минимум до понедельника.

Напомним, 19 января вступила в силу первая шестинедельная фаза соглашения о прекращении огня в Газе, приостановившая вторжение Израиля в эксклав, который стал причиной гибели 47 300 палестинцев, большинство из которых - женщины и дети.

Израильское наступление привело к исчезновению более 11 000 человек, масштабным разрушениям и гуманитарному кризису.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.

Кроме того, Израиль предстал перед Международным судом ООН по обвинению в геноциде за свои действия в палестинском эксклаве.