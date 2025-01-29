Лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, главного кандидата в канцлеры Германии, обвиняют в нарушении политического табу. Депутаты бундестага заявили что Мерц полагается на голоса ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), чтобы продвинуть свою миграционную программу.

Мерц планирует представить 28 января предложения по ужесточению миграционного контроля, в том числе закрыть границы Германии для нелегальных мигрантов. Правящие Социал-демократическая партия (СДПГ) и «Зеленые» выступают против этих мер. Потому Мерцу может понадобиться поддержка АдГ, чтобы протолкнуть свой законопроект — несмотря на то, что раньше он обещал избегать сотрудничества с крайне правыми.

Критики, включая канцлера Олафа Шольца, утверждают, что предложение Мерца ослабляет политический защитный барьер, который основные партии воздвигли против АдГ. Шольц предупреждает, что Мерц узаконивает крайне правых в погоне за властью.

Сам же глава ХДС настаивает на том, что просто реагирует на обеспокоенность общественности по поводу миграции, особенно в связи с недавними терактами.

Он по-прежнему исключает формальную коалицию с АдГ, но остается открытым к их парламентской поддержке.

Однако его позиция, похоже, дорого ему обходится. Опрос Forsa показывает, что поддержка ХДС/ХСС упала на три процентных пункта до 28%. Всему виной заявления Мерца о жестких мерах в отношении миграции. В то же время СДПГ и АдГ набрали по два пункта, увеличив свои позиции до 17% и 21%, соответственно.

Хотя предложения, которые будут представлены в среду, не имеют обязательной силы, Мерц планирует обострить дебаты, представив законопроект об ограничениях миграции в Бундестаге. Это потенциально может создать почву для более глубокого политического кризиса после февральских парламентских выборов.

Пока шансы Мерца на победу на выборах оцениваются как крайне высокие. Но, возможно, его готовность сотрудничать с АдГ подорвет его поддержку в обществе.