США остановили военную помощь Украине и приостановили большинство программ иностранной поддержки. По данным The Washington Post (WP), указ президента Дональда Трампа заблокировал военное финансирование Киева и прямую экономическую помощь стране.

Больше всего сокращений в программе Агентства США по международному развитию (USAID), которое с 2022 года предоставило Украине более $30 млрд. Среди приостановленных проектов — финансирование школ, экстренная медицинская помощь матерям и вакцинация. Ограничения продлятся 90 дней, однако неизвестно, восстановит ли Трамп программу помощи по истечении этого срока.

Часть поддержки сохранилась. Украинский чиновник на условиях анонимности заявил газете, что прямое бюджетное финансирование, обеспечивающее выплаты зарплат госслужащим, не прекращено.

Последствия сокращений уже ощущаются. Финансируемая США кризисная линия поддержки ветеранов в Украине прекратила работу, оставив тысячи людей без психологической и юридической помощи.

Сооснователь организации Veteran Hub Ивона Костына рассказала, что из-за заморозки средств пришлось уволить 30 сотрудников. «Без предупреждения нам пришлось закрыться. Линия поддержки больше не работает», — заявила собеседница издания.

Ее организация помогает ветеранам вернуться к мирной жизни. Многие пользователи горячей линии страдают от посттравматического синдрома и суицидальных мыслей. Без поддержки им некуда обратиться, отмечает Костына.

Украинские организации оказались в сложном положении. Многие боятся публично комментировать ситуацию, опасаясь негативной реакции со стороны американских властей. Один из сотрудников USAID отметил, что заморозка подрывает не только военную, но и гуманитарную поддержку Украины.

«Речь не только о военной помощи. Эти средства помогали восстанавливать сообщества, пострадавшие от атак, поддерживали школы и больницы», — отметил чиновник.

Решение Трампа вызвало обеспокоенность как в Киеве, так и в США. Хотя администрация утверждает, что приостановка временная, волонтеры и ветераны опасаются, что 90 дней без поддержки приведут к тяжелым последствиям.