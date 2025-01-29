С момента вступления в силу перемирия между Израилем и «Хезболлой» два месяца назад, 27 ноября, израильские военные убили в Ливане не менее 83 человек, заявили в Минздраве Ливана.

26 января, когда Израиль должен был завершить вывод войск с юга Ливана, Минздрав сообщил о 24 погибших, включая шесть женщин. Еще 134 человека получили ранения, среди них 14 женщин и 12 детей.

На следующий день израильские силы застрелили еще двоих и ранили 17 человек.

С начала израильского вторжения в Ливан и обстрелов южных районов страны 8 октября 2023 года до 26 ноября 2024 года израильские атаки убили в Ливане не менее 3960 человек, еще 16,5 тыс. получили ранения. Большинство убитых и раненых — женщины, дети и пожилые жители Южного Ливана, которые не успели вовремя эвакуироваться.

Кроме того, в последние два месяца, несмотря на перемирие, израильские солдаты остаются в Ливане и продолжают оккупировать территории арабской страны. Обстрелы препятствуют возвращению мирных жителей в свои дома. Беженцами по-прежнему остаются более 100 тыс. ливанцев.

Согласно соглашению между Израилем и Ливаном, заключенному при посредничестве США и Франции, Тель-Авив должен был полностью вывести войска с юга Ливана, а «Хезболла» — отвести силы за реку Литани, примерно в 30 км от границы.

С момента прекращения огня Израиль обязан был постепенно выводить войска, после чего в освобожденные районы должны были войти миротворцы ООН, а затем ливанская правительственная армия. Ливанские военные должны были взять регион под полный контроль, чтобы исключить присутствие любых вооруженных группировок.

Однако на момент истечения срока израильские войска все еще находились в Ливане. Израиль не выполнил условия соглашения, продолжая атаки на мирных жителей. В Тель-Авиве запросили еще один месяц для вывода своих военных, однако «‎Хезболла»‎ заявила, что не намерена терпеть нарушение соглашения.