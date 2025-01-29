Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Срединный коридор через Центральную Азию, Каспийское море, Кавказ и Турцию стал самым надежным и экономичным торговым маршрутом между Азией и Европой. Это заявление прозвучало на трехсторонней встрече министров Турции, Азербайджана и Узбекистана в Анкаре.

«Сегодня механизмы стратегического сотрудничества, поддерживающие развитие и процветание в общей географии, необходимы как никогда», — подчеркнул Фидан, отметив, что глобальные сбои в цепочках поставок и региональные конфликты создали новые возможности для укрепления роли Турции.

По словам министра, энергетический кризис, вызванный санкциями и контрсанкциями, усилил геостратегическое значение Центральной Азии и Кавказа, что позволяет Турции укрепить свои позиции как энергетического хаба.

Особое внимание Фидан уделил ситуации в Сирии, назвав последние события «удовлетворительными и многообещающими». «Мы должны рука об руку поддерживать восстановление и развитие Сирии. Стабильность и прогресс Сирии обеспечат региональную стабильность и безопасность, открыв новые возможности в логистике, транспорте, торговле и энергетике», — заявил министр.

В ходе встречи планируется разработать «дорожную карту» по укреплению сотрудничества между тремя странами в сферах транспорта, торговли и коммуникаций. Особое внимание будет уделено развитию региональных транспортных маршрутов и увеличению товарооборота между странами тюркского мира.