Китайская нейросеть DeepSeek меняет правила игры в индустрии искусственного интеллекта

Китайская нейросеть DeepSeek меняет правила игры в экосистеме искусственного интеллекта. Она мгновенно завоевала популярность, благодаря своей доступности в отличие от платных версий, таких как ChatGPT. Низкие затраты на разработку DeepSeek шокировали фондовые рынки, вызвав там значительные падения.