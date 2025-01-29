ПОЛИТИКА
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Китайская нейросеть DeepSeek меняет правила игры в индустрии искусственного интеллекта
Китайская нейросеть DeepSeek меняет правила игры в экосистеме искусственного интеллекта. Она мгновенно завоевала популярность, благодаря своей доступности в отличие от платных версий, таких как ChatGPT. Низкие затраты на разработку DeepSeek шокировали фондовые рынки, вызвав там значительные падения.
Китайская нейросеть DeepSeek меняет правила игры в индустрии искусственного интеллекта / Others
29 января 2025 г.
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