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Министра обороны Украины официально заподозрили в коррупции
Рустем Умеров оказался фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины после конфликта с экс-главой Агентства оборонных закупок
Министра обороны Украины официально заподозрили в коррупции
Рустем Умеров / Фото: AP / Others
29 января 2025 г.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении министра обороны Рустема Умерова по подозрению в злоупотреблении властью, сообщает украинская пресса.

Скандал разгорелся после того, как наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) единогласно продлил контракт главы агентства Марины Безруковой. Однако Умеров отказался утверждать ее назначение и назначил на этот пост Арсена Жумадилова, который также возглавляет Государственного оператора логистики — структуру, занимающуюся поставками для армии.

Министр заявил, что АОЗ «превратилось в Amazon», а его работа слишком открыта, что противоречит требованиям военной тайны. Кроме того, он уволил двух членов наблюдательного совета — руководителя фонда «Вернись живым» Тараса Чмута и экс-замминистра обороны Юрия Джигира.

После этого украинский Центр противодействия коррупции подал жалобу в НАБУ с требованием расследовать действия Умерова.

Ситуация вокруг Минобороны привлекла внимание международных партнеров Киева. Послы стран G7 выступили с заявлением, призвав разрешить конфликт, провести реформу управления и следовать принципам НАТО.

Юридическая сторона вопроса остается спорной: по закону наблюдательный совет может сам назначать руководство госагентств, однако Минобороны внесло поправки в устав АОЗ, которые позволяют министру отменять решения совета.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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