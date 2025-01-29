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Президент Эрдоган принял министров тюркского мира
Президент Турции провел расширенную встречу с главами ключевых министерств Азербайджана и Узбекистана
Президент Эрдоган принял министров тюркского мира
Президент Эрдоган принял министров тюркского мира / Others
29 января 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Президентском комплексе делегации Азербайджана и Узбекистана на уровне министров, сообщили в администрации турецкого лидера.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, министр транспорта Узбекистана Ильхам Махкамов и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

С турецкой стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр торговли Омер Болат и министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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