Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Президентском комплексе делегации Азербайджана и Узбекистана на уровне министров, сообщили в администрации турецкого лидера.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, министр транспорта Узбекистана Ильхам Махкамов и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

С турецкой стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр торговли Омер Болат и министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.