Президент США Дональд Трамп намерен завершить боевые действия в Украине уже в этом апреле. Это следует из документа, который в результате утечки оказался в распоряжении украинского издания «Страна.ua». Достоверность документа не подтверждена. Однако часть его пунктов совпадает с заявлениями самого Трампа и его спецпосланника по Украине Кита Келлога.

Мирный план состоит из девяти предложений. Первый шаг предполагает телефонный разговор Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. Ожидается, что беседа состоится в последние дни января — начале февраля. Если стороны найдут точки соприкосновения, то тогда можно приступать к реализации пунктов документа.

Так, следующим шагом президент Украины Владимир Зеленский должен отменить решение о запрете переговоров с Владимиром Путиным, принятое осенью 2022 года.

Затем — переговоры с участием всех сторон, которые могут пройти в феврале или в первой половине марта. В плане говорится, что точный формат пока не определен. Это может быть как одна трехсторонняя встреча, так и две двусторонние встречи: Трамп-Путин, Трамп-Зеленский. На этом этапе стороны должны утвердить основные параметры мирного плана.

С 20 апреля по всей линии фронта предлагается объявить перемирие. Дата будет приурочена к христианскому празднику Пасха. Вместе с этим украинские военные должны быть выведены из Курской области.

В завершении — обмен пленными по формуле «всех на всех». До 9 мая — подписание декларации Международной мирной конференции о завершении войны в Украине на основе согласованных параметров. Уже в августе Киев проведет президентские выборы.

Вторая часть документа касается жизни после войны, он состоит из 7 пунктов. Украина должна войти в состав ЕС до 2030 года, но отказаться от присоединения к НАТО. Киев не признает суверенитет РФ над захваченными территориями, но отказывается от попыток их возвращения. Россия получает бонус в виде снятия санкций. Часть из них будет отменена сразу же, а другая — в течение трех лет, в зависимости от соблюдения страной параметров соглашения.

Проблемные моменты

План Трампа, опубликованный журналистами, вызвал волну обсуждений в среде политиков и экспертного сообщества. Проблемные моменты всплыли сразу — Владимир Путин заявил, что вообще не будет общаться с Владимиром Зеленским, потому что тот «нелегитимный».

Напомним, из-за войны и регулярных обстрелов Украина не смогла провести очередные президентские выборы в прошлом году. После этого российские власти начали заявлять, что Зеленский не является легитимным лидером государства.

«Можно вести переговоры с кем угодно, но из-за его [Зеленского] нелегитимности он не имеет права что-либо подписывать. Если он захочет участвовать в переговорах, я назначу людей, которые будут их вести», — сказал Путин 28 января.

Российские эксперты посчитали, что Путин, может, и не имел в виду, что совсем с Зеленским говорить не будет, но юридически его статус лучше оформить. Российский провластный политолог Сергей Марков, например, посвятил этой ситуации пост в своем телеграм-канале: «Пусть украинская сторона подписания мирного договора оформит строго юридически. А в переговорах Зеленский может принимать участие — Путин не против» (пунктуация и орфография автора сохранены, — прим.ред.).

Президент Украины также отреагировал на заявления российского президента: «Путин вновь подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные уловки направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной». Он призвал мировых лидеров «принудить» Россию к миру, поскольку только так его можно достичь.

С другой стороны, есть намеки на то, что в Киеве не исключают возможности отменить Указ о запрете переговоров с Путиным. Накануне Зеленский пояснил, что принял этот документ, потому что российский президент «начал очень быстро строить большое количество различных каналов вместе с сепаратистами, с представителями других государств» по влиянию на Украину и ее независимость.

А был ли план?

Эксперты, опрошенные TRT на русском, сомневаются, что информация в публикации — реальный план команды Трампа. Вероятнее всего, речь идет о выводах журналистов издания и комбинации идеи, которые звучали в экспертном сообществе. Пункты этого мирного плана многократно обсуждались и раньше, говорит TRT на русском политолог Руслан Бортников.

«Но его и нельзя назвать фейком, это анализ публичных данных. Более того, я думаю, что большинство элементов этой публикации лягут в основу реального мирного плана, поскольку они логичны и рациональны», — считает эксперт.

Другое дело, что есть в нем и спорные пункты. Маловероятно, что Украина добровольно согласится просто так вывести свои войска из Курской области. По словам Бортникова, это возможно лишь в случае обмена территориями. В рамках этой сделки вряд ли удастся вернуть Запорожскую или Херсонской области, отмечает аналитик: «Слишком несопоставимы площади территорий, которые стороны контролируют. Но Киев может настаивать на возвращении Харьковской области».

Вместе с тем политолог Андрей Золотарев сомневается, что мирный план будет реализован по описанному сценарию. Он убежден: мир возможен, но не раньше, чем через полгода – к этому моменту у Украины могут закончиться собственные ресурсы для ведения боевых действий: «В условиях обрушившегося миропорядка могут случиться не только неприятности, но и чудеса, в том числе быстрая остановка войны. Но я оцениваю этот шанс как маловероятный».

Эксперт также обратил внимание, что в последнее дни происходит много вбросов разной степени абсурдности. Один из них озвучил журналист Такер Карлсон, что команда Байдена собиралась ликвидировать Путина. «Это полная чушь. Учитывая, что Байден — политик старой школы и во многом воздерживается от перехода красных линий. Сегодня идет много информационных вбросы и спекуляций. Ко всему этому надо подходить с холодной головой», — говорит Золотарев TRT на русском.

Это не значит, что мира между странами не может быть вовсе. Как отмечает Бортников, все стороны стремятся к завершению войны, но каждый хочет добиться мира, который будет выглядеть как победа. «Даже если Украина согласится на все российские условия, то Россия выдвинет какие-то новые. И наоборот. Поэтому главным мотивом к достижению мира является потеря сторон в этой войне. Я говорю не только о человеческих, но и об экономических», — подчеркивает эксперт.

Вероятность подписания именно соглашения о мире остается невысокой, подчеркивает собеседник агентства: «Чуть выше вероятность подписания соглашения о прекращении огня, еще выше варианты продолжения войны или достижения ситуации, при которой стороны будут истощены, и по этой причине снизится интенсивность боевых действий».