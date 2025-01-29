Китайский стартап DeepSeek всколыхнул Кремниевую долину и Уолл-стрит, представив революционную модель искусственного интеллекта R1, созданную с меньшими затратами, чем у американских конкурентов. Это событие поставило под сомнение лидерство США в гонке ИИ-технологий.

«Мы восстановим американское доминирование», – заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на своем первом брифинге, сообщив, что Совет национальной безопасности изучает потенциальные последствия этого прорыва для безопасности страны.

Приложение DeepSeek возглавило рейтинг App Store в воскресенье вечером, обогнав американский ChatGPT по ежедневным загрузкам. Успех китайской компании обрушил акции производителя ИИ-чипов Nvidia и других технологических гигантов, что привело к потере почти триллиона долларов рыночной стоимости.

Как сообщает агентство Bloomberg, Microsoft и OpenAI начали расследование возможного несанкционированного использования их технологий группой, связанной с DeepSeek. По данным источников, осенью исследователи безопасности Microsoft обнаружили подозрительную активность по извлечению большого объема данных через API OpenAI.

«Есть существенные доказательства того, что DeepSeek извлекли знания из моделей OpenAI, и я не думаю, что OpenAI этому рада», – заявил Дэвид Сакс, советник Дональда Трампа по искусственному интеллекту.

В ответ представитель OpenAI заявил: «Мы знаем, что компании из КНР постоянно пытаются извлекать данные из моделей ведущих американских ИИ-компаний. Как лидер в создании ИИ, мы принимаем контрмеры для защиты нашей интеллектуальной собственности».

DeepSeek утверждает, что их модель была создана на основе других открытых систем, таких как Meta's Llama, которые находятся в свободном доступе, в отличие от закрытых систем OpenAI.